Japan Cash Machine Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Japan Cash Machine in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Die Anleger waren in den letzten Tagen neutral gegenüber Japan Cash Machine eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Japan Cash Machine daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Japan Cash Machine bei 1123,15 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1319 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +17,44 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1130,24 JPY, was einer Distanz von +16,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Japan Cash Machine als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 45,36, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, liegt bei 29,57, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.