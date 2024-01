Japan Animal Referral Medical Center Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen neutral gegenüber dem Japan Animal Referral Medical Center eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält das Japan Animal Referral Medical Center daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für das Japan Animal Referral Medical Center. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 35,42 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 52,45 liegt. Somit erhält das Unternehmen auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich das Japan Animal Referral Medical Center über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs des Japan Animal Referral Medical Center von 1732 JPY mit -3,45 Prozent Entfernung vom GD200 (1793,87 JPY) aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1752,46 JPY auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Japan Animal Referral Medical Center in verschiedenen Analysen und Bewertungen insgesamt als "Neutral" eingestuft wird, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung, den RSI, das Sentiment und den Kurs aus technischer Sicht.