Japan Animal Referral Medical Center Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutender Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI für Japan Animal Referral Medical Center beträgt 53,85, was ihn in die Kategorie "Neutral" einordnet. Für den RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 77,33 und somit eine Einstufung als "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den Sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Japan Animal Referral Medical Center. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten wurden als vornehmlich neutral eingestuft. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1802,3 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1719 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der Abstand zum GD200 beträgt -4,62 Prozent, und der GD50 liegt bei 1770,94 JPY, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Japan Animal Referral Medical Center. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die technische Analyse als auch das Sentiment der Anleger zu dem Schluss führen, dass Japan Animal Referral Medical Center derzeit als "Neutral" eingestuft wird.