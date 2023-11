Japan Animal Referral Medical Center Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Japan Animal Referral Medical Center eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als vornehmlich neutral eingestuft. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Japan Animal Referral Medical Center daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung für Japan Animal Referral Medical Center ebenfalls als "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Japan Animal Referral Medical Center-Aktie liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI (74,25) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, weshalb sie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Japan Animal Referral Medical Center.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich für die Japan Animal Referral Medical Center-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 1814,5 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1730 JPY, was einem Unterschied von -4,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1793,3 JPY) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,53 Prozent), dass die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Japan Animal Referral Medical Center daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Japan Animal Referral Medical Center auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Japan Animal Referral Medical Center blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Japan Animal Referral Medical Center bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".