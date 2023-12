Japan Airport Terminal Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Stimmung und das Interesse an Japan Airport Terminal haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse der Internet-Kommunikation. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Aktie von Japan Airport Terminal bei 0,74 %, was 1,66 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie als neutral, mit einem RSI7 von 46,67 und einem RSI25 von 67,03, was eine neutrale Empfehlung für beide Zeiträume ergibt.

Die Fundamentalanalyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 75 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 75,62 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 363 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 16. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

