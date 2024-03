Japan Airport Terminal Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Japan Airport Terminal-Aktie beträgt derzeit 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung und Kommentare zu Japan Airport Terminal neutral sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Japan Airport Terminal-Aktie als "Schlecht" bewertet, da er 6,09 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50 hingegen weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand +1,29 Prozent beträgt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Japan Airport Terminal 41, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Verkehrsinfrastrukturbranche als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.