Japan Airport Terminal Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Japan Airport Terminal-Aktie liegt der 7-Tage-RSI bei 87,7 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 71,15 deutet auf eine Überkauftheit hin. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -12,7 Prozent aufweist, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Japan Airport Terminal-Aktie aktuell 75,62 und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert ist.

Zusammenfassend erhält die Japan Airport Terminal-Aktie überwiegend negative Bewertungen in Bezug auf den RSI, die technische Analyse und fundamentale Aspekte, während das Sentiment und Buzz neutral eingestuft werden.