Japan Airlines Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Japan Airlines wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 82,61 Punkten, was darauf hinweist, dass die Japan Airlines-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Japan Airlines insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Japan Airlines in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Japan Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,56 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 24,16 Prozent, was zu einer Underperformance von -14,6 Prozent für Japan Airlines führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 28,54 Prozent, wobei Japan Airlines um 18,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Japan Airlines derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".