Japan Airlines Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Anleger-Sentiment von Japan Airlines bleibt in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gibt es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Japan Airlines derzeit bei 38,21 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch das RSI25-Signal von 48 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI-Einschätzung daher ein "Neutral".

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Japan Airlines durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Japan Airlines-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 81,12 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 9,73 JPY liegt, was einer Abweichung von -88,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Japan Airlines-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, des RSI, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.