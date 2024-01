Janux Therapeutics Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Janux Therapeutics, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 29,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Janux Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies basiert auf einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen im Zusammenhang mit dem Unternehmen.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine neutrale Bewertung für Janux Therapeutics, da der GD200 bei 11,2 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 11,02 USD um -1,61 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage zeigt sich hingegen eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten haben Janux Therapeutics in den vergangenen zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch das durchschnittliche Kursziel von 35 USD und die erwartete Kursentwicklung von 217,6 Prozent deuten auf eine positive Einschätzung hin. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Janux Therapeutics.