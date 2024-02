Janux Therapeutics Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Janux Therapeutics-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 10,58 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,5 USD liegt, was einer Abweichung von -10,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,73 USD, was einer Abweichung von -2,36 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger wird ebenfalls berücksichtigt. Hierbei wurden Kommentare auf sozialen Plattformen analysiert, die überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 2 Bewertungen 2 "Gut" waren, 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein durchschnittliches "Gut"-Rating für die Janux Therapeutics-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 35 USD, was einem Aufwärtspotential von 268,42 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Bewertung basierend auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Somit wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild abgegeben.

Insgesamt erhält die Janux Therapeutics-Aktie somit überwiegend positive Bewertungen auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.