Janux Therapeutics Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Anleger: Die Beurteilung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Janux Therapeutics auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Janux Therapeutics in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Analysteneinschätzung: Im vergangenen Jahr wurde die Aktie von Janux Therapeutics insgesamt von Analysten aus Research-Abteilungen wie folgt eingestuft: 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich langfristig eine "Gut"-Einstufung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Janux Therapeutics vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt weiterhin bei 35 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 237,51 Prozent entspricht. Aufgrund der Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,4 USD, während der aktuelle Kurs bei 10,37 USD liegt, was einer Abweichung von -9,04 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 8,22 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +26,16 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Janux Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 29, was auf eine Überverkauftheit des Wertpapiers hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 26,8 im überverkauften Bereich. Insgesamt wird die Janux Therapeutics anhand des RSI mit einem "Gut"-Rating bewertet.