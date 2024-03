Janux Therapeutics Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie der Janux Therapeutics wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 3 Gut- und 0 Neutral- oder Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Im vergangenen Monat gab es eine Gut-Empfehlung und keine Neutral- oder Schlecht-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 49,75 USD eine erwartete Kursentwicklung von -29,65 Prozent ergibt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung von "Neutral" für die Aktie der Janux Therapeutics.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 49,75 USD um +364,09 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 10,72 USD liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 10,97 USD (+353,51 Prozent Abweichung) wird die Janux Therapeutics-Aktie positiv bewertet. Somit erhält diese für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Janux Therapeutics liegt bei 1,59 und der RSI25 (bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen) bei 8,34, was beide zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend positiv war und das Unternehmen verstärkte Aufmerksamkeit erhielt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie der Janux Therapeutics demnach positiv bewertet und erhält sowohl in langfristiger als auch kurzfristiger Hinsicht gute Einschätzungen.