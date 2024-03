Janux Therapeutics Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Janux Therapeutics war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung sichtbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Janux Therapeutics daher eine "Gut"-Bewertung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt ebenfalls als "Gut".

Analysten haben Janux Therapeutics in den letzten zwölf Monaten mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige "Gut"-Bewertung. Innerhalb eines Monats wurden 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 71,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 81,3 Prozent entspricht. Dies ist mit der Einstufung "Gut" verbunden. Zusammenfassend ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Janux Therapeutics.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien von Janux Therapeutics wurde neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch die Stimmung von Investoren und Internetnutzern bewertet. Die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Janux Therapeutics war kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit lautet die Gesamtbewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes auf "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Janux Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 53 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine überverkaufte Situation, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ein Gesamtrating von "Gut" für Janux Therapeutics.