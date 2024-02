Janus International Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 1 Analysten ihre Bewertungen für die Janus-Aktie abgegeben. Alle 1 Bewertung war "Gut", während keine "Neutral" oder "Schlecht" waren. Daher ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Janus-Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Janus, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf den früheren Ratings beträgt 14 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotenzial von -8,74 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 15,34 USD, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Janus insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Janus-Aktie bei 11,09 USD, während der aktuelle Kurs 15,34 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +38,32 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 13,39 USD, was einer positiven Bewertung von +14,56 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Janus daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Janus liegt bei 26,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Janus daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage in Bezug auf Janus beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Janus daher auf dieser Ebene eine Gesamtbewertung von "Schlecht".