Janus Henderson DRC Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Aktie von Janus Henderson wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen. Basierend darauf ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Janus Henderson aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27,5 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 30,47 USD eine erwartete Kursentwicklung von -9,75 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Janus Henderson liegt der RSI7 aktuell bei 54,26 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 liegt bei 42,18 Punkten, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Wertpapier von Janus Henderson daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Mit einer Dividende von 5,32 % liegt Janus Henderson im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,76 %) nur leicht darunter, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Janus Henderson eine Performance von 15,52 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 5,86 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,66 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag Janus Henderson mit einer Rendite von 12,26 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.