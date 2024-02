Janus Henderson Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Janus Henderson hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 15,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +9,66 Prozent darstellt. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Janus Henderson mit 12,26 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Janus Henderson mit einer Dividende von 5,32 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,76 %) nur leicht niedriger. Die Differenz von 0,44 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel auf sozialen Medien zeigen aktuell überwiegend positive Meinungen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Janus Henderson derzeit 27,16 USD, während die Aktie selbst bei 30,47 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 29,45 USD auf, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" kennzeichnet. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung der Aktie von Janus Henderson als "Gut" eingestuft.