Janus Henderson Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Janus Henderson":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Janus Henderson liegt mit 13,22 unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheinen lässt. Im Branchenvergleich beträgt der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" aktuell 78 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Janus Henderson in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Dabei gibt es 0 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 1 Verkaufen-Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Janus Henderson liegt bei 27,5 USD, was einer prognostizierten negativen Kursentwicklung von -11,23 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Branchenvergleichsperformance hat Janus Henderson in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,75 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 12,18 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.