Janus Henderson Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Janus Henderson-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 26,69 USD erreicht, während der letzte Schlusskurs bei 29,23 USD lag, was einer Abweichung von +9,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 27,15 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +7,66 Prozent entspricht und damit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Janus Henderson-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Gemäß den Bewertungen von 4 Analysten in den letzten zwölf Monaten erhält die Janus Henderson-Aktie durchschnittlich ein "Schlecht"-Rating, wobei keine "Gut"-Bewertung vorliegt. In den letzten 30 Tagen gab es eine neutrale Einstufung, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 25,38 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -13,19 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,5, was 74 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" (56,47). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was das positive Stimmungsbild unterstreicht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung von "Gut".