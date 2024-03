Janus Henderson Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Janus Henderson":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Janus Henderson liegt das aktuelle KGV bei 13, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 63 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Janus Henderson daher unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten erzielte Janus Henderson eine Performance von 21,75 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 14,22 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,53 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 11,88 Prozent lag Janus Henderson 9,87 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" für Janus Henderson vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Auch basierend auf dem aktuellen Kurs von 32,5 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -15,38 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 27,5 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, wodurch sich insgesamt die Bewertung durch institutionelle Analysten auf "Neutral" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Janus Henderson liegt bei 35,71 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 38,83 keine überkaufte oder überverkaufte Situation an, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Janus Henderson also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.