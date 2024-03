Janu Tokyo jetzt geöffnet

Tokyo, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) -Janu's erstes Hotel, Janu Tokyo, ist jetzt eröffnet und markiert den Beginn einer robusten und wachsenden Pipeline von 12 Häusern. Janu gestaltet die Landschaft der Luxusgastronomie neu und schöpft aus dem Erbe seines verehrten Geschwisters Aman, während es gleichzeitig seinen eigenen, einzigartigen Kurs mit einer innovativen und inspirierenden Vision verfolgt. In Harmonie mit Aman und doch mit einer ganz eigenen Note strahlt Janu einen aufmunternden Geist und ein verspieltes Design aus, das im Gegensatz zu der ruhigen Gelassenheit und dem beruhigenden Zen steht, für die Aman bekannt ist. Einfach ausgedrückt: Wenn Aman das Heiligtum ist, dann ist Janu die Verbindung . Die Eröffnung des Janu Tokyo festigt die Position der Aman Group als Gipfel der Ultra-Luxus-Gastronomie und Lifestyle-Erlebnisse.Im Herzen von Azabudai Hills, einem dynamischen neuen Viertel, das von , Japans führendem Bauträger, Mori Building Co. Ltd., steigert Janu Tokyo die Erfahrung sowohl seiner Gäste als auch der lokalen Gemeinschaft durch bereichernde Momente, die die Freude an echter menschlicher Interaktion feiern. Als passendes Aushängeschild bietet Janu Tokio 122 Gästezimmer und Suiten, acht Lokale zum Essen und geselligen Beisammensein sowie ein 4.000 m² großes Spa- und Wellnesscenter in einem von den visionären Architekten Pelli Clarke & Partners entworfenen Gebäude und einer Inneneinrichtung von Jean Michel Gathy von Denniston."Die Eröffnung von Janu Tokio festigt den Status der Aman Group als unangefochtenes Symbol für Ultra-Luxus-Hospitality", sagt Vlad Doronin, Chairman und CEO der Aman Group. "Aman ist seit jeher der Inbegriff von luxuriöser Gastfreundschaft, in deren Mittelpunkt die treuen Gäste stehen, die immer wieder durch unsere Hotels und Resorts reisen. Mit der Einführung von Janu Tokyo läuten wir nun eine neue Ära ein. Die strategische Entscheidung, Janu auf den Markt zu bringen, spiegelt unser Engagement wider, uns mit den Wünschen der dynamischen Reisenden von heute weiterzuentwickeln, insbesondere mit den Nachkommen der Aman-Treuen, den aufstrebenden Amanjunkies, die nach erhebenden Erfahrungen und authentischen menschlichen Beziehungen suchen. Janu Tokyo verspricht, das Epizentrum dieser transformativen Bewegung zu sein und eine neue Kohorte von Gästen willkommen zu heißen".Janu Tokyo ist das erste von insgesamt 12 Hotels der Marke und stellt ein neues Kapitel in der Entwicklung der Luxusgastronomie dar, in dem Innovation auf Tradition trifft und die Gäste zu einer transformativen Reise der Entdeckung, Verbindung und Erneuerung eingeladen werden.WebsiteBilderVollständige PressemitteilungLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2360868/Janu_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/janu-tokyo-jetzt-geoffnet-302087897.htmlPressekontakt:Lauryn Cooke,Stellvertretende Leiterin der PR-Abteilung,E-Mail: lcooke@aman.com,Tel: +41(0) 79 289 4068Original-Content von: Janu, übermittelt durch news aktuell