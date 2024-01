Janomewing Machine Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Janome-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen derzeit 30,56, was auf ein neutrales Signal hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer neutralen Einstufung im Hinblick auf den RSI bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Janome-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Janome-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage weist nur eine geringe Abweichung auf. Insgesamt wird die Aktie daher auch aus charttechnischer Sicht neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Janome-Aktie eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Buzz sowie des Anleger-Sentiments.