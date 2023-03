Janneke van der Kamp startet als neue Chief Commercial Officer bei Grünenthal

Aachen (ots) -Janneke van der Kamp hat heute ihre Rolle als neue Chief Commercial Officer (CCO) von Grünenthal übernommen. Sie tritt in die Geschäftsführung von Grünenthal ein und ist für die gesamte Global Commercial Organisation des Unternehmens verantwortlich.Als CCO von Grünenthal wird sich Janneke van der Kamp darauf konzentrieren, das Geschäft von Grünenthal weiter zu stärken und die wichtigsten Marken des Unternehmens auszubauen, insbesondere Qutenza® (8%iges topisches Capsaicin-Pflaster) in den USA. Sie wird auch für die Vorbereitung der Markteinführung des innovativen Pipelinekandidaten Resiniferatoxin (RTX) zur Behandlung von Patienten mit moderaten bis starken Schmerzen im Zusammenhang mit Kniearthrose verantwortlich sein. Ein laufendes klinisches Phase-III-Programm in Europa, den USA, Lateinamerika, Südafrika und Japan zielt darauf ab, die Marktzulassung für den Arzneimittelkandidaten zu ermöglichen.Janneke van der Kamp kommt zu einem spannenden Zeitpunkt in der Transformation des Unternehmens zu Grünenthal. Seit 2017 hat sich die Rentabilität von Grünenthal, gemessen am bereinigten EBITDA, mehr als verdreifacht. In dieser Zeit hat Grünenthal auch erfolgreiche Akquisitionen mit einem erwarteten Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden Euro abgeschlossen. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine geografische Präsenz mit seiner Tochtergesellschaft Averitas Pharma, Inc., erweitert, die Qutenza® (8%iges topisches Capsaicin-Pflaster) in den USA vermarktet.„Ich freue mich sehr, zu einem so spannenden Zeitpunkt zu Grünenthal zu kommen und mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt an der Verwirklichung unserer Vision einer Welt ohne Schmerzen zu arbeiten“, sagt Janneke van der Kamp. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam noch mehr Menschen mit unseren Medikamenten erreichen werden und optimal auf die Markteinführung unserer Pipeline-Produkte vorbereitet sind.“Janneke van der Kamp kommt von Novartis zu Grünenthal, wo sie zuletzt als Head of Pharma Region Europe tätig war. Die gebürtige Niederländerin bringt umfassende Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie aus verschiedenen Positionen mit, darunter General Manager, Global Neurosciences Franchise Head und Global Head of Product and Portfolio Strategy für das gesamte Novartis Pharma Portfolio. Zudem verfügt sie über umfassende Kenntnisse in der Kommerzialisierung wichtiger Marken in verschiedenen Indikationsbereichen. Janneke van der Kamp ist studierte Chemikerin und hat einen MBA von der Wirtschaftshochschule INSEAD.Janneke van der Kamp tritt die Nachfolge von Mark Fladrich an, der nach mehr als fünf Jahren bei Grünenthal in den Ruhestand geht. In dieser Zeit hat er den Commercial Bereich von Grünenthal umgestaltet und zu einem starken Gewinnwachstum des Unternehmens beigetragen.Janneke van der Kamps Biographie finden Sie hier: Leadership at Grünenthal | About us | Grünenthal (grunenthal.com) (https://www.grunenthal.com/en/company/leadership)Über GrünenthalGrünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft für unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen ein.Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 28 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2021 beschäftigte Grünenthal rund 4.500 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro.Weitere Informationen finden Sie unter www.grunenthal.comFolgen Sie uns auf:LinkedIn: Grunenthal Group (https://www.linkedin.com/company/gruenenthal?originalSubdomain=de)Instagram: grunenthalPressekontakt:Fabia KehrenHead of External CommunicationGrünenthal GmbH52099 AachenTel: +49 241 569-3269E-mail: Fabia.Kehren@grunenthal.comMaren ThurowHead Global Commercial CommunicationGrünenthal GmbH52099 AachenE-mail: Maren.Thurow@grunenthal.comOriginal-Content von: Grünenthal Group, übermittelt durch news aktuell