Janka Lampe wird Konzernpersonalleiterin der MADSACK Mediengruppe

Hannover (ots) -Janka Lampe (37) übernimmt ab sofort die Konzernpersonalleitung der MADSACK Mediengruppe. Zudem wird sie gemeinsam mit Marc Heczko (51) die Geschäftsführung der MADSACK PersonalManagement GmbH verantworten. Beide berichten wie auch die Leiterin der Konzern-Personalentwicklung, Kathrin Petersen (46), an Adrian Schimpf (53), Chief Financial Officer der MADSACK Mediengruppe.Janka Lampe ist seit 2011 in verschiedenen Positionen für die MADSACK Mediengruppe tätig, unter anderem als Personalleiterin am Standort Potsdam, als stellvertretende Leiterin der Konzern-Personalentwicklung und zuletzt als Personalleiterin des Konzernbereichs Mitte."Janka Lampe ist eine erfahrene und durchsetzungsstarke HR-Führungskraft. Ich freue mich sehr, dass sie in ihrer neuen Verantwortung die digitale Transformation der MADSACK Mediengruppe personalseitig mit vorantreiben wird", sagt Konzerngeschäftsführer Adrian Schimpf.Im Fokus des gesamten Personalbereichs werden in den nächsten Jahren vor allem digitale und kulturelle Herausforderungen stehen. "Als Konzernpersonalleiterin wird Janka Lampe die Digitalisierung der HR-Arbeit vorantreiben und den Kulturwandel unseres Unternehmens maßgeblich mitgestalten. Zusammen mit Kathrin Petersen wird sie neben dem Ausbau unserer Arbeitgebermarke und dem nachhaltigen Gewinnen und Binden von Talenten ihre Ausrichtung auf eine moderne Führungskultur legen", so Schimpf weiter.Über die MADSACK MediengruppeDie MADSACK Mediengruppe setzt auf das Zukunftspotenzial regionaler und lokaler Medien. Zum Portfolio zählen 19 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie Anzeigenblätter. Heute verzeichnen die Titel der MADSACK Mediengruppe bereits mehr als 200.000 Digital- sowie mehr als 140.000 Print-/E-Paper-Abonnentinnen und Abonnenten. Zum Verbund gehören weiterhin diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen. Hinzu kommen Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Digitalgeschäft, Mobilität, Post und Logistik, Film- und Fernsehproduktion sowie Werbung und Kommunikation.