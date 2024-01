Janison Education Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse von Janison Education zeigt, dass sich das Wertpapier momentan in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,37 AUD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,26 AUD eine Abweichung von -29,73 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,26 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Janison Education daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Janison Education weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 61,54 Punkten und der RSI25 bei 43,75 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger und die Kommunikation im Internet wurden analysiert. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, ebenso wie die Themen, die von den Nutzern in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.