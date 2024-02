Janison Education Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die Janison Education auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Janison Education derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,36 AUD, während der Kurs der Aktie (0,335 AUD) um -6,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,27 AUD, was einer Abweichung von +24,07 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Janison Education-Aktie hat einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dieser Wert wird auch beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (37,5) bestätigt, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien eine starke Aktivität gemessen wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.