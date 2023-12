Janison Education Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung der Anleger bezüglich Janison Education war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. In der Diskussion in den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Themen behandelt, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Janison Education eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine normale Aktivität, weshalb Janison Education in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für das Unternehmen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um -32,89 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -5,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Janison Education also auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.