Jangho-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Jangho war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Jangho gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 5 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl von Beiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Jangho wurde eine langfristig unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Jangho-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,94 CNH weist eine Abweichung von -18,01 Prozent zum aktuellen Kurs (6,51 CNH) auf. Das gleiche gilt auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ergibt sich für die Jangho-Aktie aktuell ein Wert von 63,16, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Für die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 67, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.