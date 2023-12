Jangho Aktie: Nichts mehr zu lachen!

In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Jangho wenig Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Auch aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs mit -18,62 Prozent Entfernung vom GD200 als negativ bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls negative Meinungen wider, die vor allem in den sozialen Medien verbreitet wurden. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war negativ, und auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigten vor allem "Schlecht"-Signale. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine negative Bewertung hin, mit einem RSI von 75,44 und einem RSI25 von 62,75. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl die Kommunikation im Netz, die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und der RSI darauf hindeuten, dass die Jangho-Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.