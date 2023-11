Jangho Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs des Unternehmens Jangho hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,29 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Jangho damit 22,18 Prozent unter dem Durchschnitt (0,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 0,23 Prozent. Jangho liegt aktuell 21,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird das Unternehmen Jangho in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jangho aktuell bei 8,01 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 6,82 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -14,86 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine negative Differenz von -6,96 Prozent. Daher lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jangho wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Jangho weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Jangho weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Jangho-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.