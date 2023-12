Jangho Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jangho bei 7,92 CNH liegt, während der eigentliche Aktienkurs bei 6,45 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -18,56 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 6,98 CNH, was einer Distanz von -7,59 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Laut unseren Analysten lassen sich Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Nach Betrachtung sozialer Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht" Bewertung, was zu einer Gesamteinstufung der Stimmung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Jangho-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,14 Prozent erzielt, was 20,42 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -1,05 Prozent, und Jangho liegt aktuell 20,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Gut".