Jangho Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Jangho verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,19 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite um 0,9 Prozent unter dem Durchschnitt (-19,29 Prozent). Im Bauwesen-Sektor beträgt die mittlere jährliche Rendite -20,29 Prozent, wobei Jangho aktuell 0,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Jangho zeigt der RSI7 einen Wert von 52,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der weniger stark schwankt, liegt bei 50,38 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 6,17 CNH um -19,13 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (7,63 CNH) ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,25 CNH) weicht hingegen nur um -1,28 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Jangho-Aktie zeigen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger und eine gleichbleibende Intensität der Diskussionen. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Jangho-Aktie führt.