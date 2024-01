Jangho Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Der RSI von Jangho liegt bei 20, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 52,07, was eine "Neutral" Bewertung für die letzten 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche verbuchte Jangho in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,22 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,82 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -13,04 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,59 Prozent, wobei Jangho um 12,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert abschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dies als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und Buzz rund um Jangho haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, während die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden. Insgesamt erhält Jangho für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jangho-Aktie bei 7,84 CNH, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 6,82 CNH liegt und somit einen Abstand von -13,01 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 6,76 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".