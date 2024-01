Jangada Mines Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Jangada Mines-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um zu bestimmen, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wurden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,57 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1,65 GBP deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von 35,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (1,96 GBP) liegt mit einem Schlusskurs von 1,65 GBP darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Jangada Mines-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung zu Jangada Mines war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Jangada Mines derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Jangada Mines haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussion führt.

Insgesamt erhält Jangada Mines aufgrund dieser Bewertungen "Schlecht"- und "Neutral"-Einstufungen in verschiedenen Kriterien der Analyse.