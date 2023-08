Jan Bräutigam: Deshalb sind Kryptowährungen die Zukunft

Finanztrends Video zu Palladium



Kleve (ots) -Viele Anleger haben die gigantischen Kursgewinne des Bitcoins in den letzten Jahren verfolgt - allerdings zweifeln viele auch an der Nachhaltigkeit der Vermögenszuwächse in der noch jungen Kryptobranche. Jan Bräutigam ist Krypto-Experte der ersten Stunde und weiß genau, wie die dahinterstehende Blockchain-Technologie funktioniert. Der Gründer und Geschäftsführer der Jan Bräutigam Consulting GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Experten-Wissen an Laien und erfahrene Wertpapier-Anleger zu vermitteln, damit sie im Kryptomarkt erfolgreich und transparent investieren und sich ein passives Einkommen aufbauen können. Weshalb er in Kryptowährungen die Zukunft sieht, hat er in folgendem Beitrag verraten.Kaum eine Anlageklasse polarisiert so sehr wie die Kryptowährungen: Während die einen in Bitcoin und Co. vor allem risikobehaftete Internet-Tauschmittel ohne echten Wert und mit ständiger Betrugsgefahr sehen, erhoffen sich die anderen durch eine Investition in Kryptos den Reichtum über Nacht. Beide Seiten haben ihre Berechtigung, wie etwa der Fall des betrügerischen OneCoin oder die Erfolgsgeschichte des Bitcoins zeigen. Doch können heutige Kryptowährungen abseits dieser Extremfälle eine seriöse Wertanlage darstellen? "Moderne Kryptowährungen haben das Potenzial, die gesamte Finanzbranche neu aufzustellen. Daher warten auf die Anleger zahlreiche Chancen, um sich am neu entstehenden globalen Kryptomarkt zu positionieren - sofern sie rational und planvoll vorgehen", betont Jan Bräutigam, Geschäftsführer der Jan Bräutigam Consulting GmbH."Der Kryptobereich ist nicht ohne Risiko, doch sieht man sich die wenigen Betrugsfälle an, begründen sich diese in der Regel durch mangelnde Erfahrung und fehlendes Fachwissen der Investoren. Richtig eingesetzt, sorgen Kryptowährungen im Gegenteil sogar für ein Mehr an Transparenz und Sicherheit", fügt der Krypto-Experte hinzu. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Kryptobranche kennt Jan Bräutigam die technischen Hintergründe und Strategien, um möglichst risikoarm in den wachsenden Kryptomarkt zu investieren. Um angehende Anleger mit dem Wissen und den Instrumenten für einen erfolgreichen Vermögensaufbau in der Welt der digitalen Währungen auszustatten, hat er vor mehr als drei Jahren die Jan Bräutigam Consulting GmbH ins Leben gerufen. Dabei konnten im Rahmen seiner Krypto-Masterclass bereits über 400 Teilnehmer das Hintergrundwissen und die Strategien des Krypto-Experten für sich nutzen, um in den Kryptomarkt einzusteigen und ihre Portfolios um eine weitere chancenreiche Anlageklasse zu erweitern. Weshalb den Kryptowährungen innerhalb der Finanzbranche die Zukunft gehört, hat er in seinem folgenden Gastbeitrag verraten.Investieren in Kryptowährungen: Das Risiko-Rendite-Verhältnis neu betrachtetKryptowährungen, einschließlich XRP, bieten im Vergleich zu traditionellen Anlageformen wie Aktien, Immobilien oder Edelmetallen ein vorteilhafteres Risiko-Rendite-Verhältnis. Wichtig ist jedoch, emotionale Entscheidungen möglichst zu vermeiden und eine sorgfältig entwickelte Strategie zu verfolgen. Trotz ihrer Modernität sollte bei einer Investition in digitale Währungen und Kryptos daher dasselbe beherzigt werden, was auch schon seit Jahrhunderten an den Wertpapier-Börsen der Welt gilt: Investiere nur in etwas, das du auch verstanden hast! Um sich erfolgreich im Kryptomarkt zu positionieren, sollten Anleger sich daher zuerst eingehend dem Verständnis der Blockchain-Technologie widmen: Sie ist eine stetig erweiterbare Liste von Datensätzen, die eine dezentral geführte Buchführung ermöglicht. Die Blockchain zeichnet sich vor allem durch Transparenz und Sicherheit aus und ermöglicht gänzlich neue Formen digitalen Eigentums und kontinuierlicher Wertschöpfung, die in der traditionellen Finanzwelt bislang nicht existierten.Kryptowährungen bergen dabei revolutionäres Potenzial, denn sie sind weit mehr als nur ein digitales Tauschmittel - sie sind in der Lage, traditionelle Finanzsysteme durcheinander zu bringen und neue Formen der finanziellen Ermächtigung zu ermöglichen. Ein Schlüsselspieler in der entstehenden Kryptowelt ist dabei die Digitalwährung XRP von Ripple Labs: XRP ist die native Kryptowährung des Ripple-Netzwerks und ermöglicht die Durchführung von Echtzeittransaktionen und -überweisungen auf der ganzen Welt. Der große Vorteil gegenüber traditionellen Kryptowährungen und Zahlungsdienstleistern: Anders als etwa Bitcoin kann XRP Transaktionen zwischen verschiedenen Währungen in wenigen Sekunden ermöglichen. Statt also wie Bitcoin oder Ethereum eher als Wertaufbewahrungsmittel zu dienen, stellt der XRP eine echte und jederzeit nutzbare digitale Währung dar und hat das Potenzial, den globalen Finanztransfermarkt zu revolutionieren.Vom globalen Zahlungsprozess bis zur Lieferketten-ÜberwachungAnders als die althergebrachten Kryptowährungen ist Ripple zudem kein Projekt einzelner Programmierer-Gilden: Das hinter dem XRP stehende Unternehmen hat Partnerschaften mit zahlreichen renommierten Finanzinstituten auf der ganzen Welt, darunter American Express, Santander und Standard Chartered. Diese namhaften Unternehmen nutzen die Ripple-Technologie schon heute zur Verbesserung ihrer grenzüberschreitenden Zahlungsprozesse bis hin zu sofortigen globalen Transaktionen ohne Zeitverlust - dies macht den XRP zu einer äußerst attraktiven Brückenwährung, die einen effizienten globalen Wertetransfer innerhalb von Sekunden ermöglicht.Neben XRP ist dabei vor allem die Blockchain-Anwendung VeChain interessant - eine Plattform, die Transparenz und Rückverfolgbarkeit innerhalb der globalen Lieferketten bietet. Allerdings sind Investitionen in Kryptowährungen wie jede Wertanlage mit Risiken verbunden. Anleger sollten sich daher gründlich informieren und für regulierte Kryptowährungen entscheiden, um Betrugsfälle zu vermeiden. Wer allerdings bereit ist, sich fundiertes Wissen anzueignen und jede seiner Entscheidungen kritisch zu hinterfragen, kann von einer Investition in Kryptowährungen wie XRP profitieren - eine Technologie, welche die Art und Weise, wie wir über Geld und Finanzen denken, grundlegend verändern wird.Sie wollen das notwendige Wissen und die Werkzeuge für ihren Erfolg in der Kryptowelt erlernen? Dann melden Sie sich jetzt bei Jan Bräutigam (https://www.xn--jan-brutigam-lcb.de/) von der Jan Bräutigam Consulting GmbH und vereinbaren Sie eine Teilnahme an der Krypto-Masterclass!Pressekontakt:Jan Bräutigam Consulting GmbHVertreten durch: Jan BräutigamE-Mail: support@jan-braeutigam.deWebseite: https://www.janbraeutigam.de/Original-Content von: Jan Bräutigam Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell