Jamieson Wellness Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs von Jamieson Wellness hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite bei -7,59 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche von -37,1 Prozent schneidet Jamieson Wellness mit 29,5 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser starken Performance hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb Jamieson Wellness in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jamieson Wellness-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 28,8 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 29,79 CAD liegt, was einer Abweichung von +3,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 27,08 CAD liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Jamieson Wellness eine Dividendenrendite von 3,12 Prozent auf, was 1,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In Anbetracht dessen wird die Aktie eher als unrentables Investment betrachtet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.