Jamieson Wellness Aktie: Einfach nur Spitze!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen kann. Bei Jamieson Wellness wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jamieson Wellness liegt bei 28,82 CAD, was zu einer positiven Bewertung führt, da der Aktienkurs selbst bei 30,35 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,31 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hat die Aktie ebenfalls ein gutes Signal, da der GD50 derzeit bei 28,51 CAD liegt, was einer Differenz von +6,45 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jamieson Wellness liegt bei 52,79, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Bewertung von neutral.

Die Dividendenrendite für Jamieson Wellness beträgt 3,12 Prozent, was 1,44 Prozent über dem Mittelwert liegt und somit eine positive Bewertung von "Gut" erhält.