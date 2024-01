Jamf Holding Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Jamf liegt bei 67,09, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,23, was ebenfalls als "neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Auch auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Jamf derzeit als "neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 18,05 USD, während der Kurs der Aktie bei 18,06 USD liegt, was einer Abweichung von +0,06 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 16,89 USD, was einer Abweichung von +6,93 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen für die Jamf-Aktie abgegeben, von denen 5 als "gut", 0 als "neutral" und 0 als "schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28,2 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 56,15 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen ergibt sich eine "gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung rund um die Jamf-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Jamf bezogen auf die Anlegerstimmung als "gut" angemessen bewertet.