Jamf Holding Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Jamf 4 Mal positiv bewertet, 0 Mal neutral und 0 Mal negativ bewertet, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Jamf vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 27,75 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 59,3 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 17,42 USD. Somit erhält die Jamf-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Jamf liegt bei 67,92, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 46,15 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Jamf positiv war, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Jamf, weshalb auch in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung gilt. Zusammenfassend erhält Jamf daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.