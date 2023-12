Jameson Resources Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt ein neutrales Bild für die Jameson-Aktie. In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung. Auch die Diskussionsintensität blieb im Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Einschätzung der Anleger in sozialen Medien zeigt eine eher neutrale Haltung in den letzten zwei Wochen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Anleger-Stimmung und somit eine positive Einstufung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,06 AUD für die Jameson-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,045 AUD, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt einen positiven Trend und erhält somit eine gute Bewertung, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine gute Bewertung für den 25-Tage-RSI. Insgesamt ergibt sich somit eine gute Bewertung für die Jameson-Aktie in diesem Abschnitt.