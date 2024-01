Jameson Resources Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Jameson zeigt sich in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält Jameson daher ein neutraler Wert.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Jameson-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25) überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Jameson diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Sentiments erhält Jameson daher insgesamt eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Jameson-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -48,33 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem schlechten Rating bedacht. Insgesamt erhält die Jameson-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein schlechtes Rating.