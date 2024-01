James River Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmung der Anleger gegenüber James River ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Es gab in letzter Zeit keine wesentlichen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von James River als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 5,61 liegt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der bei 38,85 liegt. Daher erhält die Aktie eine "gute" Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von James River als neutral betrachtet werden kann. Der RSI7 liegt bei 82,79, was eine "schlechte" Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 56,45 liegt und eine "neutrale" Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators eingestuft.

Die Dividendenrendite der Aktie von James River liegt bei 2,39 %, was 1,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Wer also aktuell in die Aktie investiert, kann einen geringeren Ertrag erzielen.