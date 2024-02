James Hardie Industries Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Stimmung unter den Anlegern rund um die Aktie von James Hardie Industries ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An 11 Tagen überwog die positive Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor ("Materialien") hat die Aktie von James Hardie Industries in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 66,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche deutlich unterdurchschnittlich ist. Die mittlere Rendite der "Baumaterialien"-Branche liegt bei 800,44 Prozent, wobei James Hardie Industries mit 733,98 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für James Hardie Industries liegt bei 59,4 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 49,72 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt für das Wertpapier von James Hardie Industries.