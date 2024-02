James Hardie Industries Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) für die James Hardie Industries liegt bei 82,44 und deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 57, was als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Aktie von James Hardie Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 66,46 Prozent erzielt, was 73,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der James Hardie Industries bei 29,48 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 34,18 USD, was einen Abstand von +15,94 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 36,52 USD angenommen, was einer aktuellen Differenz von -6,41 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".