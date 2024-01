James Hardie Industries Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der James Hardie Industries derzeit um +12,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +33,67 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber James Hardie Industries eingestellt waren. Es gab 12 positive Tage, einen negativen Tag und einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche erzielte James Hardie Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,46 Prozent, was eine Outperformance von +10,84 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Performance um 10,84 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Dynamik des Aktienkurses der James Hardie Industries als "Schlecht" bewertet wird, basierend auf einem RSI von 77,2. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Neutral" mit einem RSI25 von 32,46. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Schlecht" für die Aktie.

