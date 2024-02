James Halstead Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von James Halstead wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt bei 19,37, was insgesamt 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte" mit 37,19. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI für James Halstead liegt bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für das Signal gilt daher die Einstufung "Neutral". Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von James Halstead eine Dividendenrendite von 3,96 % erzielt werden, was 0,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividenden des Unternehmens werden daher als leicht niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Ausschüttungspolitik führt.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Im Falle von James Halstead wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet festgestellt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.