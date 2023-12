James Halstead Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der James Halstead-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs sich auf 204,25 GBP beläuft, während der aktuelle Kurs bei 204 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -0,12 Prozent nur leicht unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 200,43 GBP, was einem Abstand von +1,78 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Neutral"-Rating vergeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche hat die James Halstead-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,66 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche bei 6,44 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,22 Prozent für James Halstead und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 7,69 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Überperformance von 4,97 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist James Halstead derzeit eine Rendite von 4,12 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,47 % liegt. Die Differenz von 0,35 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz rund um die James Halstead-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aktie in beiden Kategorien ein "Neutral"-Rating.