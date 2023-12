James Halstead Aktie: Abwarten

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von James Halstead beträgt derzeit 20,4 und liegt damit 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 im Bereich Bauprodukte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der James Halstead-Aktie bei 206 GBP liegt, was einer Entfernung von +0,94 Prozent vom GD200 (204,09 GBP) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 199,72 GBP, was einem Abstand von +3,14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über James Halstead, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt einen Wert von 51,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 49 und führt zu derselben Einstufung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".