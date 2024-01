James Fisher, Sons Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei James Fisher & Sons wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führte.

In Bezug auf die Dividende liegt bei James Fisher & Sons ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs vor, was zu einer negativen Differenz von -7,92 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher wurde die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von James Fisher & Sons aktuell um +5,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -9,14 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von James Fisher & Sons aktuell bei 39,82, was 229 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit als überbewertet erscheinen lässt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.