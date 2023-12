James Fisher, Sons Aktie: So könnte es weitergehen!

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei James Fisher & Sons zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Somit bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Das Anleger-Sentiment ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt James Fisher & Sons mit einer Rendite von -13,75 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Die "Verkehrsinfrastruktur"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 20,46 Prozent, wobei James Fisher & Sons mit 34,2 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten einmal die Einschätzung "Gut" und keinmal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" für James Fisher & Sons vergeben. Langfristig erhält der Titel also das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung um 41,9 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 425 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.